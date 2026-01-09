Trump afirmou que cancelou nova onda de ataques na VenezuelaAFP
Trump diz que 'cancelou' segunda onda de ataques na Venezuela após libertação de presos políticos
Presidente dos EUA também declarou que grande petroleiras investirão ao menos R$ 538 bilhões no país caribenho
França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar
Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains
EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela, diz Trump
Presidente norte-americano prometeu integrar a economia dos dois países
Princesa Kate comemora aniversário e elogia poder curativo da natureza
Doença de Kate tornou-se pública um mês depois do anúncio do câncer de seu sogro, o rei Charles III, cuja natureza também não foi especificada
Giorgia Meloni afirma que nunca teve 'objeções ideológicas' a acordo Mercosul-UE
União Europeia deu sinal verde, nesta sexta-feira (9), para o acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos
Trump quer encontro com Petro em fevereiro na Casa Branca e pede bloqueio de drogas para os EUA
Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico
Petro pede ação conjunta entre Colômbia e Venezuela contra o narcotráfico
Presidente colombiano afirma que drogas são usadas como 'desculpa perfeita' para agressões à América Latina
