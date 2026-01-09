Princesa Kate comemora aniversário e elogia poder curativo da naturezaReprodução
Princesa Kate comemora aniversário e elogia poder curativo da natureza
Doença de Kate tornou-se pública um mês depois do anúncio do câncer de seu sogro, o rei Charles III, cuja natureza também não foi especificada
EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela, diz Trump
Presidente norte-americano prometeu integrar a economia dos dois países
Giorgia Meloni afirma que nunca teve 'objeções ideológicas' a acordo Mercosul-UE
União Europeia deu sinal verde, nesta sexta-feira (9), para o acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos
Trump quer encontro com Petro em fevereiro na Casa Branca e pede bloqueio de drogas para os EUA
Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico
Petro pede ação conjunta entre Colômbia e Venezuela contra o narcotráfico
Presidente colombiano afirma que drogas são usadas como 'desculpa perfeita' para agressões à América Latina
Mineápolis pede investigação estadual em morte de mulher causada por agente do ICE
Caso envolve americana baleada durante ação de imigração; autoridades locais criticam postura do governo federal
