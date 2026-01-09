Trump se reuniu nesta sexta-feira com as grandes companhias de petróleo dos Estados Unidos - AFP

Trump se reuniu nesta sexta-feira com as grandes companhias de petróleo dos Estados UnidosAFP

Publicado 09/01/2026 17:58

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país será um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela. Em entrevista durante reunião com grandes companhias de petróleo na Casa Branca, Trump disse nesta sexta-feira, 9, que discutirá com as empresas como reconstruir a Venezuela.

De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro no sábado, 3.

"Vamos integrar de perto as economias dos EUA e a da Venezuela", disse Trump, ressaltando que isso trará riqueza para os americanos e também venezuelanos. "Ontem [quinta-feira, 8], a Venezuela entregou aos Estados Unidos 30 milhões de barris de petróleo, no valor de US$ 4 bilhões", comentou.

Gigantescas empresas petrolíferas doarão US$ 100 bi dos próprios recursos à Venezuela, afirmou Trump. Ele disse ainda que o país concordou em permitir que os EUA refinem até 50 milhões de barris de petróleo.

O líder da Casa Branca declarou ainda que haverá um novo encontro entre as empresas de petróleo e o governo venezuelano na próxima semana.