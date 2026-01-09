Trump quer assumir o controle da Groenlândia AFP
Trump afirma ser 'psicologicamente importante' que EUA assumam controle da Groenlândia
Presidente estadunidense se recusou a comentar sobre uma possível invasão das forças militares para controlar a região
Trump afirma ser 'psicologicamente importante' que EUA assumam controle da Groenlândia
Presidente estadunidense se recusou a comentar sobre uma possível invasão das forças militares para controlar a região
Papa manifesta 'grave preocupação' e pede que se 'respeite a vontade do povo venezuelano'
Leão XIV criticou ainda o uso crescente da força como forma de condução nas relações internacionais
Vídeo: Irã registra novo dia de protestos em meio a bloqueio de internet e de chamadas telefônicas
Ao menos 45 pessoas morreram nas manifestações
Famoso escritor cristão revela que traiu mulher por oito anos e anuncia aposentadoria
Philip Yancey vai parar de dar palestras após confessar o caso extraconjugal
Trump diz que 'cancelou' segunda onda de ataques na Venezuela após libertação de presos políticos
Presidente dos EUA também declarou que grande petroleiras investirão ao menos R$ 538 bilhões no país caribenho
Ataque russo atinge 20 edifícios residenciais em Kiev e Embaixada do Catar, diz Zelensky
Ao menos quatro pessoas morreram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.