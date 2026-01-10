Milhares de iranianos protestam contra o sistema teocrático xiitaReprodução / Redes Sociais
EUA classificam como 'delirantes' as acusações de ingerência do Irã
Iranianos protestam nas ruas a favor do fim do sistema teocrático xiita
França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar
Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains
EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela, diz Trump
Presidente norte-americano prometeu integrar a economia dos dois países
Princesa Kate comemora aniversário e elogia poder curativo da natureza
Doença de Kate tornou-se pública um mês depois do anúncio do câncer de seu sogro, o rei Charles III, cuja natureza também não foi especificada
Giorgia Meloni afirma que nunca teve 'objeções ideológicas' a acordo Mercosul-UE
União Europeia deu sinal verde, nesta sexta-feira (9), para o acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos
Trump quer encontro com Petro em fevereiro na Casa Branca e pede bloqueio de drogas para os EUA
Em meio a tensões com a América do Sul, especialmente após a operação militar americana na Venezuela, Trump condicionou o tom positivo ao combate ao narcotráfico
