Pintora Beatriz González morre aos 93 anosCarlos Velásquez / Pinacoteca de São Paulo
Morre aos 93 anos Beatriz González, uma das maiores artistas contemporâneas da América Latina
Artista foi uma das fundadoras do Museu de Arte Moderna de Medellín
Leão XIV pede a cardeais que ouçam com mais atenção as vítimas de abuso
Pontífice afirmou que questão continua sendo uma 'ferida' na Igreja Católica
Trump diz que 'não ser necessário' uma operação para captura de Putin
Presidente americano ainda afirmou que a Rússia tem medo dos Estados Unidos, não da Europa
Mulher tentou acalmar agente do ICE antes de ser morta em Minnesota, mostra vídeo
Jonathan Ross atirou contra Renee Nicole Good três vezes a uma curta distância
EUA classificam como 'delirantes' as acusações de ingerência do Irã
Iranianos protestam nas ruas a favor do fim do sistema teocrático xiita
França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar
Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains
