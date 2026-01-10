Vladimir Putin e Donald Trump - AFP

Publicado 10/01/2026 11:34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não acha necessário ordenar uma operação para capturar Vladimir Putin, presidente da Rússia, quando comentou sobre a guerra na Ucrânia, nesta sexta-feira (9).

A declaração foi dada em resposta a um repórter durante uma coletiva de imprensa após uma reunião com executivos do setor petrolífero, em Washington. O republicano ainda reforçou que a Rússia tem um bom relacionamento com os EUA. No entanto, confessou que acharia ter resolvido o conflito mais rapidamente.

“Não acho que será necessário. Sempre tivemos um ótimo relacionamento com ele. Estou muito decepcionado. Resolvi oito guerras. Achei que esta estaria ali no meio ou talvez seria uma das mais fáceis. E não sei se você sabe, mas no último mês eles perderam 31 mil pessoas, muitas delas soldados russos. E a economia está em má situação. Aco que vamos acabar resolvendo isso. Gostaria que tivéssemos conseguido mais rápido”, disse Trump.

Ainda sobre o contexto da guerra na Ucrânia, o presidente americano afirmou que, embora a Europa se organize para tentar acabar com o conflito, a Rússia, na verdade, tem medo apenas dos Estados Unidos.

“A Europa tem feito muito pela Ucrânia, mas não tem sido o suficiente. Eu diria que o presidente Putin não tem medo da Europa. Ele tem medo dos Estados Unidos, liderado por mim. Ele não tem medo da Europa”, assegurou.

