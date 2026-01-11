Cantor Yeison Jiménez e outras cinco pessoas morreram em acidente de avião na ColômbaReprodução / Redes Sociais
Acidente de avião na Colômbia deixa seis mortos, incluindo cantor popular
Yeison Jiménez, de 34 anos, estava entre as vítimas. Ninguém sobreviveu
Trump decreta proteção de receitas do petróleo da Venezuela
EUA pediram para que cidadãos americanos deixem o país sul-americano 'imediatamente'
EUA lançam ataques 'em larga escala' contra Estado Islâmico na Síria
Bombardeio é uma represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos
Filho de Maduro afirma que pai está 'bem' nos EUA
Declaração foi feita por Nicolás em vídeo
Nicarágua liberta dezenas de presos políticos
Soltura ocorre após apelo da embaixada dos Estados Unidos
Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul
Produtores rurais bloquearam vias com tratores e criticaram pacto comercial aprovado pela União Europeia
