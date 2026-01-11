Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente de Cuba, Miguel Díaz-CanelAFP / AFP
Trump alerta Cuba para 'fazer um acordo antes que seja tarde demais'
Sob embargo dos EUA, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez
UE confirma que assinatura do tratado com Mercosul será no próximo sábado
Acordo de livre comércio será realizado por Ursula von der Leyen, apesar da oposição de alguns países e de protestos de agricultores europeus
Governo Trump anuncia envio de 'centenas' de agentes adicionais a Mineápolis
Morte de Renee Nicole Good fez com que milhares de pessoas fossem às ruas para protestar
Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos
Ideia da 'Grande Colômbia' prevê parlamento, tribunal de justiça e políticas comuns inspiradas na União Europeia
Protestos no Irã deixam quase 200 mortos, diz ONG
Manifestações eram inicialmente motivadas pelo aumento do custo de vida, mas evoluíram para um movimento contra o regime teocrático que governa o país
Acidente de avião na Colômbia deixa seis mortos, incluindo cantor popular
Yeison Jiménez, de 34 anos, estava entre as vítimas. Ninguém sobreviveu
