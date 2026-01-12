Papa Leão XIV recebeu María Corina MachadoAFP
Papa recebe a líder da oposição da Venezuela María Corina Machado
Encontro privado no Vaticano com a ganhadora do Nobel da Paz foi confirmado pela Santa Sé, sem detalhes sobre o conteúdo da conversa
Xi diz que China vai intensificar campanha anticorrupção e manter 'pressão elevada' em 2026
Presidente afirma que ofensiva seguirá como prioridade, com punições rigorosas, reforço da fiscalização e tolerância zero a desvios de conduta
Irã afirma estar pronto para guerra diante de ameaças de Trump
EUA disseram que poderiam intervir militarmente caso a repressão ao movimento de protesto não cesse em teerã
Venezuela anuncia libertação de 116 presos políticos em meio à crise com EUA
Maduro foi capturado nos bombardeios de Trump a Caracas
Trump diz que Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças
Presidente afirmou estar em contato com Teerã para organizar uma reunião
Veja imagem publicada por Trump em que ele aparece como 'presidente interino' da Venezuela
Presidente estadunidense afirmou ter um bom relacionamento com a líder venezuelana Delcy Rodríguez
