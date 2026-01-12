Joesley Batista, dono da JBSAFP photo/ Sergio Lima
Joesley Batista tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA
Segundo o ‘The Washington Post’, empresário brasileiro atuou como interlocutor informal do governo dos EUA nos meses que antecederam a captura do venezuelano
Otan trabalha para fortalecer a segurança no Ártico, diz Rutte
Declaração ocorre em meio a diversos posicionamentos de Trump a favor dos EUA controlarem a Groenlândia
Trump usa acusação criminal como chantagem para reduzir juros, diz Fed
Presidente da instituição foi notificado pelo Departamento de Justiça
Morre aos 49 anos chimpanzé que dominava caracteres chineses e alfabeto inglês
Animal também conseguia identificar os algarismos arábicos de zero a nove e 11 cores
Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio cargueiro que partiu do Brasil
Autoridades prenderam 13 pessoas na ação
Dono de bar onde houve incêndio com 40 mortos na Suíça é preso preventivamente
Jacques Moretti ficará ao menos três meses detido
