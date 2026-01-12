Alan Greenspan é um dos signatários da carta em defesa do Fed - Ford Presidential Foundation

Publicado 12/01/2026 14:47

Um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 12, por ex-presidentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alertou para riscos à economia dos Estados Unidos diante da investigação criminal do governo Donald Trump contra o atual presidente do banco central, Jerome Powell. A Reuters destaca que o texto classifica a iniciativa como uma ameaça direta à independência da autoridade monetária.

De acordo com o comunicado, a investigação "uma tentativa sem precedentes de usar ataques de natureza judicial para minar essa independência". O documento é assinado pelos três últimos presidentes do Fed — Janet Yellen, Ben Bernanke e Alan Greenspan — além de outros ex-dirigentes da política econômica federal.

O texto compara a situação nos Estados Unidos a práticas mais comuns em países emergentes, afirmando que "é assim que a política monetária é conduzida em mercados emergentes com instituições fracas". Segundo o comunicado, esse tipo de interferência tem "consequências altamente negativas para a inflação e para o funcionamento mais amplo de suas economias".

Ainda de acordo com a nota, esse tipo de conduta "não tem lugar nos Estados Unidos", cuja principal força, segundo os signatários, é o respeito às instituições. O comunicado destaca que "o Estado de Direito está na base de nosso sucesso econômico" e que a independência do banco central é parte essencial desse arcabouço institucional.

Os ex-presidentes do Fed alertam que ataques à autonomia da autoridade monetária podem afetar não apenas a condução da política de juros, mas também a credibilidade econômica do país, com impactos potenciais sobre decisões de investimento, inflação e crescimento.