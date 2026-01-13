Ataques destruíram diversos edifíciosSergey Bobok / AFP
Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos em cidade ucraniana
Outras seis pessoas ficaram feridas nas ofensivas
'Estaremos ferrados' se Suprema Corte for contra tarifas dos EUA, diz Trump
O presidente americano considera um problema econômico a ser enfrentado caso medida seja barrada
Ex-presidente do Panamá se declara inocente em julgamento por propinas da Odebrecht
Via chamada de vídeo, Martinelli começou a ser julgado juntamente com outras 20 pessoas
Mais senadores republicanos criticam investida de Trump contra o Fed
Thom Tillis afirmou que não há mais dúvidas de que assessores do presidente norte-americano estariam atuando para acabar com a independência da autoridade monetária
Trump receberá líder opositora venezuelana María Corina Machado na quinta-feira
Machado dedicou o Nobel a Trump, que, no entanto, mostrou uma atitude bastante reticente em contar com ela para uma eventual transição política na Venezuela
EUA revogou mais de 100 mil vistos desde retorno de Trump à Casa Branca
Oito mil estudantes não puderam ingressar no país por política anti-imigração
