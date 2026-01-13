Conflitos deixaram milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade socialOmar Al-Qattaa / AFP
Pelo menos 100 crianças morreram devido aos conflitos em Gaza desde o início da trégua, diz ONU
Acordo de paz foi assinado no início de outubro
Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos em cidade ucraniana
Outras seis pessoas ficaram feridas nas ofensivas
'Estaremos ferrados' se Suprema Corte for contra tarifas dos EUA, diz Trump
O presidente americano considera um problema econômico a ser enfrentado caso medida seja barrada
Ex-presidente do Panamá se declara inocente em julgamento por propinas da Odebrecht
Via chamada de vídeo, Martinelli começou a ser julgado juntamente com outras 20 pessoas
Mais senadores republicanos criticam investida de Trump contra o Fed
Thom Tillis afirmou que não há mais dúvidas de que assessores do presidente norte-americano estariam atuando para acabar com a independência da autoridade monetária
Trump receberá líder opositora venezuelana María Corina Machado na quinta-feira
Machado dedicou o Nobel a Trump, que, no entanto, mostrou uma atitude bastante reticente em contar com ela para uma eventual transição política na Venezuela
