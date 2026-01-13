Secretário de Estado dos EUA, Marco RubioFabrice Coffrini/AFP
Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance nesta quarta-feira
Encontro será realizado em Washington
Mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde 1944
Nasceram cerca de 645 mil bebês no ano passado
Presidente da Comissão Europeia diz que novas sanções contra repressores no Irã serão propostas rapidamente
Von der Leyen declarou solidariedade ao povo iraniano que, segundo ela, 'marcha bravamente em busca de sua liberdade'
Promotoria da Coreia do Sul pede pena de morte para ex-presidente Yoon
Ele declarou a lei marcial em dezembro de 2024
ONU pede investigação sobre morte de mulher baleada por agente de imigração nos EUA
Trump afirmou que o policial provavelmente agiu em legítima defesa
Suprema Corte dos EUA revisa proibição a atletas transgênero
Tribunal ouvirá impugnações as leis de alguns estados
