Bill Clinton não aparece em audiência no Congresso Americano por caso Epstein
Ex-presidente foi convocado para depor a portas fechadas sobre as conexões do financista com figuras influentes
Itália aumenta representação diplomática na Venezuela
Decisão ocorre após libertação de quatro italianos
Redes sociais prejudicam saúde dos adolescentes, alerta órgão francês
Autoridades do País debatem proibir o acesso dos menores de 15 anos a estas plataformas
Mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde 1944
Nasceram cerca de 645 mil bebês no ano passado
Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance nesta quarta-feira
Encontro será realizado em Washington
Presidente da Comissão Europeia diz que novas sanções contra repressores no Irã serão propostas rapidamente
Von der Leyen declarou solidariedade ao povo iraniano que, segundo ela, 'marcha bravamente em busca de sua liberdade'
