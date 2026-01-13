O presidente da Costa Rica, Rodrigo ChavesAFP
Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente
Chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS) disse que soube do complô por uma 'fonte confidencial' que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado
Trump considera uma 'ótima ideia' que aliados americanos abandonem Irã e volta a atacar Powell
O presidente dos Estados Unidos afirmou ter mandado ajuda, mas não especificou a ação e cortou contato com autoridades do país país
Autoridade da Groenlândia considera 'inconcebível' que os EUA assumam o controle da ilha
Segundo ministra, a população está muito preocupada com a retórica de Trump
Trump pede que iranianos continuem protestando: 'Ajuda está a caminho'
Presidente dos EUA não especificou que tipo de apoio eles receberiam
Bill Clinton não aparece em audiência no Congresso Americano por caso Epstein
Ex-presidente foi convocado para depor a portas fechadas sobre as conexões do financista com figuras influentes
Itália aumenta representação diplomática na Venezuela
Decisão ocorre após libertação de quatro italianos
