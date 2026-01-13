Presidente argentino Javier Milei encerrou 2024 com a inflação em 117%AFP
Argentina registrou em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos: 31,5%
Em abril de 2024, o governo Milei registrou a alta de preço de 289,4%
Vídeo: 'tsunami meteorológico' deixa um morto e dezenas de feridos no litoral da Argentina
Vítima passava férias na cidade natal com a namorada
Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente
Chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS) disse que soube do complô por uma 'fonte confidencial' que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado
Trump considera uma 'ótima ideia' que aliados americanos abandonem Irã e volta a atacar Powell
O presidente dos Estados Unidos afirmou ter mandado ajuda, mas não especificou a ação e cortou contato com autoridades do país país
Autoridade da Groenlândia considera 'inconcebível' que os EUA assumam o controle da ilha
Segundo ministra, a população está muito preocupada com a retórica de Trump
Trump pede que iranianos continuem protestando: 'Ajuda está a caminho'
Presidente dos EUA não especificou que tipo de apoio eles receberiam
