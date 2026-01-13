Meta direciona time para supervisionar data centers IA, mas corta empregos de realidade virtual - AFP

Publicado 13/01/2026 20:39

Na segunda-feira, a Meta criou uma nova "iniciativa de alto nível" liderada por executivos de topo para garantir enormes quantidades de poder computacional que seus modelos de inteligência artificial precisam. A empresa também nomeou uma nova presidente e vice-presidente, Dina Powell McCormick, para trabalhar no desenvolvimento de parcerias com governos para financiar e implantar data centers em todo o mundo.

A USA Rail Terminals iniciou operações em seu mais novo terminal ferroviário em Monroe, Louisiana, expandindo a capacidade crítica de logística de ferrovia para caminhão para apoiar a atividade de construção associada ao data Center Richland Parish da Meta - o maior data center hyperscale anunciado pela gigante de tecnologia até hoje.

Além disso, a dona do Facebook e a EssilorLuxottica estão discutindo potencialmente dobrar a capacidade de produção de óculos inteligentes com IA até o final deste ano, em uma tentativa de capturar a crescente demanda e afastar rivais, de acordo com a Bloomberg.

A empresa, contudo, deve cortar cerca de 10% dos funcionários em sua divisão Reality Labs, que trabalham em produtos incluindo o metaverso, segundo fontes do New York Times, à medida a companhia muda suas prioridades para construir IA de próxima geração.