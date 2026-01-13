Meta direciona time para supervisionar data centers IA, mas corta empregos de realidade virtualAFP
Empresa também nomeou uma nova presidente e vice-presidente, Dina Powell McCormick, para trabalhar no desenvolvimento de parcerias com governos
Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família
Erfan Soltani foi condenado à pena capital
Suprema Corte dos EUA revisa proibição a atletas transgênero
Debate em contestação à lei durou mais de três horas; Tribunal tende a manter a decisão
CEO da Moderna prevê lançamento da vacina contra gripe e covid-19 até 2028
A combinação dos antivírus tem expectativa de ser aprovada ainda este ano
Milei inaugura redes sociais em inglês com vídeo do 'General Ancap' - super-herói dele mesmo
Presidente da Argentina já havia se vestido como o 'General Ancap' anteriormente, numa convenção de quadrinhos
Trump diz que EUA 'tomarão medidas muito duras' se Irã enforcar manifestantes
Presidente norte-americano voltou a ameaçar o regime dos aiatolás
