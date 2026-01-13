Donald Trump - AFP

O presidente Donald Trump foi filmado nesta terça-feira (13) fazendo um gesto obsceno para alguém que o recriminava durante uma visita a uma fábrica, uma resposta considerada "apropriada" pela Casa Branca. Assista:

"Um lunático gritava impropérios desaforadamente em um ataque de ira, e o presidente respondeu de forma apropriada e inequívoca", disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, em uma declaração enviada à AFP.O vídeo, que circulou nas redes TikTok e X, e foi publicado pelo site de notícias sobre celebridades TMZ, mostra o presidente americano caminhando por uma passarela durante sua visita a uma fábrica da Ford em Detroit, na região dos Grandes Lagos.No começo da gravação, é possível ouvir uma voz que grita algo inaudível, e Trump então ergue o dedo médio de sua mão direita na direção de onde vinham os gritos.Segundo o TMZ, a pessoa que confrontou o bilionário republicano supostamente pronunciou as palavras "defensor de pedófilos".Isso poderia ser uma referência ao caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein, que foi próximo de Trump no passado.O presidente americano manteve uma relação amistosa com o financista nova-iorquino, que morreu na prisão em 2019 antes de ser julgado por comandar um esquema de exploração sexual de menores.O Congresso votou a favor de obrigar o governo Trump a divulgar os documentos relacionados com o caso que estão em poder do sistema de justiça federal, algo que só foi feito parcialmente até agora.