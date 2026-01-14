Dezenas de pessoas foram mortas no acidente - Lillian Suwanrumpha / AFP

Dezenas de pessoas foram mortas no acidenteLillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 14/01/2026 07:56 | Atualizado 14/01/2026 07:57

Ao menos 29 pessoas morreram e mais de 64 ficaram feridas após um guindaste desabar sobre um trem em movimento na Tailândia, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira, 14. O acidente aconteceu na cidade de Nakhon Ratchasima, no noroeste do país.

O equipamento, utilizado para a construção de um viaduto por onde vai passar uma ferrovia que conecta o centro ao nordeste do país, caiu sobre o trem em movimento, que descarrilou, provocando um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros local, as chamas foram controladas; agora, a força procura por vítimas presas dentro da composição.

Ao todo, 195 pessoas estavam a bordo do trem, que havia saído de Bangkok, capital do país, com destino à província de Ubon Ratchathani, no momento do incidente.

O projeto, dividido em duas etapas, tem um custo total de investimento de mais de 520 bilhões de baht (US$ 16,8 bilhões) e está associado a um ambicioso plano de conectar a China ao Sudeste Asiático, no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota de Pequim.

Em agosto de 2024, um túnel ferroviário na rota planejada, também em Nakhon Ratchasima, desabou, matando três trabalhadores Autoridades acreditam que fortes chuvas tenham influenciado no desabamento.