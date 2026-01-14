Van ficou destruída após a batida - Reprodução/ redes sociais

Publicado 14/01/2026 11:44

Um acidente com uma van deixou pelo menos 12 mortos e quatro feridos em Porto Quijarro, cidade da Bolívia na fronteira com o Brasil. Segundo a polícia local, as vítimas voltavam de uma festa de 15 anos e um adolescente dirigia o veículo, que bateu em uma árvore.

A tragédia aconteceu na última segunda-feira (12). Entre os mortos estão sete adultos e cinco crianças, todos eram bolivianos e da mesma família. Dez vítimas foram sepultadas na terça-feira (13), e as outras duas na manhã desta quarta-feira (14). Cerca de 16 pessoas estavam na van.

Ao todo, seis pessoas sobreviveram, todas em estado grave. Parte das vítimas foi encaminhada para hospitais da Bolívia, e outras para unidades de saúde no Brasil, em Mato Grosso do Sul.



Após o acidente, quatro vítimas deram entrada na Santa Casa de Corumbá. Uma jovem de 19 anos chegou em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após o atendimento, contabilizando os 12 mortos.

Os outros três pacientes, todos menores de idade, permanecem internados. Além deles, outra criança foi transferida de um hospital de Puerto Suárez, na Bolívia, para a Santa Casa de Corumbá, totalizando quatro pacientes internados na unidade.



Outras duas vítimas, também menores de idade, foram encaminhadas para hospitais em Puerto Suárez, na Bolívia.



A polícia e o Ministério Público da Bolívia investigam as causas do acidente. A suspeita é de que o excesso de velocidade tenha contribuído para a tragédia. Além da velocidade, a apuração vai analisar quem autorizou um adolescente, de 14 anos, a dirigir o veículo.