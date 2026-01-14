Missão da Nasa deve iniciar procedimentos para retorno antecipado à Terra nesta quarta-feira (14)AFP
Missão da Nasa deve iniciar procedimentos para retorno antecipado à Terra
Motivo foi um problema médico com um dos astronautas
Acidente com van mata 12 pessoas da mesma família em cidade da Bolívia que faz fronteira com o Brasil
Vítimas voltavam de uma festa de 15 anos e um adolescente que dirigia o veículo
Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de tráfico de pessoas e crimes sexuais
Revelação das acusações contra o artista despertou uma intensa onda de reações na Espanha
Trump diz que Groenlândia é 'vital' para sistema de defesa aérea dos EUA
Presidente estadunidense já afirmou desejo de controlar o território
Mais de 388 milhões de cristãos vivem expostos à perseguição, diz ONG
Número aumentou em relação ao ano passado
França proíbe entrada de dez ativistas britânicos de extrema direita por ações anti-imigração
Canal da Mancha tem sido uma importante rota migratória onde milhares de pessoas a utilizam
