Putin agradeceu o convite feito por Trump, mas não confirmou se participará do "Conselho de Paz"Saul Loeb / AFP
O presidente russo enfatizou a relação especial de seu país com o povo palestino e sugeriu enviar US$ 1 bilhão ao 'Conselho da Paz' a partir de ativos congelados da Rússia.
Trump explicou o convite à Rússia dizendo que quer todas as nações envolvidas, especialmente aquelas com líderes poderosos. O republicano reconheceu que tem ao seu lado "algumas pessoas controversas". "Mas são pessoas que fazem o trabalho. São pessoas que têm uma influência tremenda", completou.
