Colisão entre trem e grua deixa vários feridos na EspanhaReprodução/ redes sociais
Acidente com trem deixa vários feridos na Espanha
Caso aconteceu na região de Múrcia
Presidente de Cuba conversa por telefone com líder interina da Venezuela
Miguel Díaz-Canel manifestou apoio e condenou o que chamou de 'sequestro' de Nicolás Maduro
Zelensky e Trump se reúnem para discutir fim da guerra na Ucrânia
Encontro acontece durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos
Venezuela liberta genro de Edmundo González Urrutia, ex-rival de Maduro
Medida acontece em meio aos compromissos assumidos pela nova presidente interina do país com os Estados Unidos
Em Davos, Trump lança 'Conselho da Paz'
Presidente dos Estados Unidos convidou lideranças de cerca de 60 países para participar do órgão
França diz que aplicação provisória de acordo com Mercosul seria 'violação democrática'
Parlamento Europeu aprovou um pedido para investigação do tratado pelo TJUE
