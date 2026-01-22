Colisão entre trem e grua deixa vários feridos na Espanha - Reprodução/ redes sociais

Colisão entre trem e grua deixa vários feridos na EspanhaReprodução/ redes sociais

Publicado 22/01/2026 12:18

Um pequeno trem metropolitano colidiu nesta quinta-feira (22) com uma grua em Alumbres, na região espanhola de Múrcia, deixando vários feridos”, informou uma porta-voz da operadora nacional Renfe, em uma semana de acidentes ferroviários no país.

“É um trem metropolitano, e a grua é alheia, não é nossa”, disse a porta-voz à AFP, indicando que foi a grua que “atingiu o vagão do trem”.

Segundo meios locais, o veículo envolvido é um caminhão com um braço de grua, também conhecido como caminhão-guindaste. O trem é um FEVE, um pequeno veículo que circula por vias estreitas em algumas províncias espanholas.

Um porta-voz do serviço de emergências 112 da região de Múrcia disse à AFP que o “trem não descarrilou” com o impacto e que, no local do acidente, “trabalham bombeiros, o 112, a Polícia Nacional e a Guarda Civil”.

Os feridos são “todos leves ou muito leves”, acrescentou o porta-voz.

Este acidente ocorre após o protagonizado no domingo por dois trens de alta velocidade em Adamuz, na província de Córdoba, com um balanço provisório de 43 mortos, e outro na Catalunha, na terça-feira, quando um trecho do muro de contenção desabou e um maquinista morreu.

Estes acidentes lançaram holofotes sobre o Ministério dos Transportes do governo de esquerda de Pedro Sánchez, os gestores das linhas férreas e o sistema ferroviário espanhol em geral.

Na terça-feira, os maquinistas se recusaram a retomar o serviço de trens metropolitanos na Catalunha, paralisado também no domingo, por falta de segurança após as fortes chuvas, deixando quase 400 mil usuários sem transporte. Três dias de greve foram marcadas para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro.