Emmanuel Macron, presidente da França AFP
França diz que aplicação provisória de acordo com Mercosul seria 'violação democrática'
Parlamento Europeu aprovou um pedido para investigação do tratado pelo TJUE
França diz que aplicação provisória de acordo com Mercosul seria 'violação democrática'
Parlamento Europeu aprovou um pedido para investigação do tratado pelo TJUE
Líderes europeus transitam entre esperança e ceticismo com acordo de Trump para a Groenlândia
O vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, pontuou de forma cautelosa que ainda é muito cedo para concluir que a disputa desestabilizadora entre os EUA e a União Europeia chegou ao fim
Putin diz que ainda não decidiu sobre adesão ao 'Conselho da Paz' de Trump
Presidente russo sugeriu enviar US$ 1 bilhão para o novo colegiado a partir de ativos congelados no Ocidente
Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação no combate ao narcotráfico
Medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro
Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã
ONGs defendem que o número de assassinados é maior do que o estipulado
Papa foi convidado para integrar 'Conselho de Paz' de Trump, diz Vaticano
Secretário de Estado afirma que chamado foi recebido e que adesão ao grupo internacional liderado pelos EUA ainda está em avaliação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.