Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba - Arquivo / AFP

Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de CubaArquivo / AFP

Publicado 22/01/2026 12:08

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informou que teve uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que expressou o "apoio e a solidariedade" de Havana e condenou o "sequestro" do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.



Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência a médicos, treinadores esportivos e outros profissionais.



“Manifestei nosso apoio e solidariedade à pátria de Bolívar e Chávez, ao seu povo e ao governo bolivariano, assim como nosso compromisso de continuar fortalecendo os laços históricos de irmandade e cooperação”, escreveu Díaz-Canel no X.

*Com informações da AFP