Zelensky diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão 'quase prontos'
Presidente afirmou que russos precisam 'estar preparados para compromissos'
Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra Von der Leyen por acordo UE-Mercosul
Proposta foi rejeitada por 165 votos a favor, 390 contra e dez abstenções
Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço
Primeiro-ministro negou ter conhecimento sobre o que foi discutido entre Trump e o secretário-geral da Otan
Zelensky critica falta de ação global e ressalta que Europa precisa se defender sozinha
Presidente da UCrânia foi aplaudido de pé no Fórum Econômico de Davos
Acidente com trem deixa vários feridos na Espanha
Caso aconteceu na região de Múrcia
Presidente de Cuba conversa por telefone com líder interina da Venezuela
Miguel Díaz-Canel manifestou apoio e condenou o que chamou de 'sequestro' de Nicolás Maduro
