Grupos de direitos humanos estimam que o número real de mortos em protestos pode ultrapassar 20 mil Fars News Agency/Divulgação
Irã permanece com internet bloqueada há duas semanas, segundo ONG
Falta de acesso às redes possibilita que governo dificulte a divulgação de informações verdadeiras e não manipuladas
Zelensky diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão 'quase prontos'
Presidente afirmou que russos precisam 'estar preparados para compromissos'
Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra Von der Leyen por acordo UE-Mercosul
Proposta foi rejeitada por 165 votos a favor, 390 contra e dez abstenções
Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço
Primeiro-ministro negou ter conhecimento sobre o que foi discutido entre Trump e o secretário-geral da Otan
Zelensky critica falta de ação global e ressalta que Europa precisa se defender sozinha
Presidente da UCrânia foi aplaudido de pé no Fórum Econômico de Davos
Acidente com trem deixa vários feridos na Espanha
Caso aconteceu na região de Múrcia
