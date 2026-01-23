Manifestantes queimam imagens do aiatolá Ali Khamenei AFP
Mortes em protestos no Irã chegam a 5 mil, afirma ONG
Grupo de defesa dos direitos humanos fica sediado nos Estados Unidos
Vídeo: Três pessoas são presas por protesto dentro de igreja onde agente de imigração é pastor
Segundo a polícia, os manifestantes invadiram e interromperam um culto religioso
Corpos dos dez passageiros do avião que caiu na Indonésia são encontrados
Caixa-preta também foi localizada e pode esclarecer as causas do acidente
Xi Jinping pede a Lula que China e Brasil defendam o 'papel central' da ONU
Conversa por telefone ocorreu um dia depois de Trump inaugurar seu 'Conselho de Paz'
Quais países aceitaram fazer parte do 'Conselho da Paz' de Trump e quais recusaram
Governos temem esvaziamento do papel da ONU
Catástrofe ferroviária do sul da Espanha tem buscas concluídas; total de mortes chegam a 45
Investigadores descartam causa por erro humano ou excesso de velocidade
