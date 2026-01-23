Francis Buchholz integrou a banda Scorpions entre 1973 e 1992 - Facebook/Reprodução

Publicado 23/01/2026 16:06

Francis Buchholz, ex-baixista da banda de hard rock Scorpions, morreu aos 71 anos. O grupo alemão publicou uma nota em seu Instagram para comunicar o óbito do antigo parceiro.

"Acabamos de receber a triste notícia do falecimento de nosso amigo de longa data e baixista, Francis Buchholz", inicia. "Seu legado na banda viverá para sempre, e sempre nos lembraremos dos muitos bons momentos que compartilhamos juntos. Nossos corações estão com Hella, sua família e amigos. Descanse em paz, Francis. Klaus, Rudolf e Matthias".

Em uma postagem no Facebook do artista, a causa da morte foi revelada: "É com profunda tristeza e corações pesarosos que compartilhamos a notícia de que nosso amado Francis faleceu ontem, após uma batalha privada contra o câncer. Ele partiu deste mundo em paz, cercado de amor".

"Nossos corações estão despedaçados. Durante toda a sua luta contra o câncer, permanecemos ao seu lado, enfrentando cada desafio como uma família — exatamente da maneira que ele nos ensinou."

O comunicado se encerra: "Aos seus fãs ao redor do mundo - queremos agradecer pela lealdade inabalável, pelo carinho e pela confiança que vocês depositaram nele ao longo de sua jornada incrível. Vocês lhe deram o mundo, e ele retribuiu com sua música. Embora as cordas tenham silenciado, sua alma permanece em cada nota que ele tocou e em cada vida que ele tocou. Com amor e gratidão, Hella, Sebastian, Louisa e Marietta".

O baixista integrou a clássica banda durante o período áureo do grupo. Entre 1973 e 1992, o baixista participou de álbuns como Blackout (1982), Love At First Sting (1984), Crazy World (1989).