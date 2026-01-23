Mais de mil voos nos EUA foram atrasados ou cancelados nesta sexta-feira por causa da neve - X (antigo Twitter)/Reprodução

Uma forte onda de frio paira sobre os Estados Unidos nesta semana, com previsão de continuar nos próximos dias, o que tem prejudicado o fornecimento de energia e provocado apagões generalizados para cerca de metade da população norte-americana

Meteorologistas alertam que os danos, especialmente nas áreas atingidas por gelo, podem rivalizar com os de um furacão. Pelo menos 177 milhões de pessoas estavam sob alertas ou avisos de gelo e neve, e mais de 200 milhões sob alertas ou avisos de frio intenso. Em muitos locais, os dois alertas se sobrepunham.

A previsão é de que caia neve e chuva granizo ainda nesta sexta-feira, 23, nos estados do Texas e em Oklahoma. Espera-se que a tempestade avance para o sul do país, antes de seguir para o Nordeste, com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA alertando para mais de 30 cm de neve em Nova York, Boston e na capital Washington.

Mais de mil voos em todo os Estados Unidos foram atrasados ou cancelados nesta sexta, sendo bem mais da metade em Dallas, no Texas, segundo o site de monitoramento FlightAware. O site listava mais de 1.400 cancelamentos para sábado, quando o pior do tempo pode começar em Atlanta, na Geórgia, um dos aeroportos mais movimentados.

Gelo pode derrubar linhas de energia

Depois que o gelo e a neve cessarem, o ar gelado do norte avançará para o sul e o leste do país. O degelo deve demorar, o que é especialmente perigoso porque a camada glacial pode pressionar linhas elétricas e galhos. Em pelo menos 11 estados do Sul, do Texas à Virgínia, a maioria das casas é aquecida com eletricidade, segundo o Departamento do Censo dos EUA.

O nordeste do país pode registrar sua maior nevasca em anos. Boston declarou emergência por frio durante o último fim de semana, e Connecticut está trabalhando com os estados vizinhos de Nova York e Massachusetts caso sejam necessárias restrições de tráfego em rodovias importantes.