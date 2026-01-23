Mais de mil voos nos EUA foram atrasados ou cancelados nesta sexta-feira por causa da neveX (antigo Twitter)/Reprodução
Tempestade de inverno ameaça fornecimento de energia e leva a cancelamento de voos nos EUA
Meteorologistas alertam que os danos, especialmente nas áreas atingidas por gelo, podem rivalizar com os de um furacão
Meloni espera poder indicar Trump ao Nobel da Paz
Meloni considera ter uma boa relação com o mandatário republicano, que expressou sua frustração por não ter sido contemplado com o prêmio
Homem admite ter drogado e estuprado ex-esposa durante anos no Reino Unido
Philip Young, acusado de 56 fatos enumerados durante a audiência, admitiu 48 deles, incluindo cerca de vinte estupros e agressões sexuais cometidos entre 2010 e 2023.
Francis Buchholz, ex-baixista da banda Scorpions, morre aos 71 anos
Músico lutava contra um câncer
Cresce indignação nos EUA após detenção de menino de cinco anos em batida anti-imigração
Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, de nacionalidade equatoriana, foram detidos quando chegavam à residência onde vivem
Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'
Pleito de 28 de dezembro foi organizado após mais de dez meses de paralisação política
