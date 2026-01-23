Danone recolheu voluntariamente os lotes dos mercados como forma de precauçãoDivulgação
Danone retira lotes de fórmula infantil de vários países
Alimentos para crianças da Nestlé e Lactalis também tiveram lotes contaminados, inclusive no Brasil
Pentágono realiza mais um ataque contra embarcação no Pacífico Oriental
Presidente dos EUA, Donald Trump, também ampliou as ameaças no Oriente Médio
Tribunal irlandês condena brasileiro à prisão perpétua por assassinato da ex-namorada
Miller Pacheco confessou o crime e pediu desculpas à família da vítima
Chavismo vai às ruas de Caracas para pedir libertação de Maduro
Manifestação ocorre no dia que se comemoram 68 anos da queda da ditadura militar na Venezuela
Terminou 1ª sessão de negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi
Acordo está voltado a avançar em direção ao fim da guerra; conversas continuam no sábado
Julgamento de Luigi Mangione por assassinato de executivo começa em setembro nos EUA
Réu pode ser sentenciado com pena de morte
