Elevação da temperatura dos oceanos pode ter contribuído para o aumento do número de ataques de tubarão Pixabay
"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de nosso filho, Nico", disseram Lorena e Juan Antic em um comunicado.
No momento do ataque, as crianças estavam pulando na água de uma rocha de 6 metros de altura no subúrbio de Vaucluse, na zona leste de Sydney. Segundo a polícia, chuvas torrenciais recentes inundaram o porto e deixaram a água turva. Antic estava sangrando muito quando foi resgatado por um barco da polícia e levado ao hospital em estado grave.
O ataque sofrido por Antic foi um dos quatro relatados em dois dias, o que levou as autoridades a fecharem dezenas de praias na cidade. O garoto foi a terceira vítima a morrer nessa situação na cidade australiana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.