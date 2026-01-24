Elevação da temperatura dos oceanos pode ter contribuído para o aumento do número de ataques de tubarão - Pixabay

Elevação da temperatura dos oceanos pode ter contribuído para o aumento do número de ataques de tubarão Pixabay

Publicado 24/01/2026 09:32

Sydney - Um menino de 12 anos que foi mordido por um tubarão em Sydney, na Austrália, morreu, anunciou sua família neste sábado, 24. Os pais de Nico Antic confirmaram que o garoto não resistiu aos ferimentos sofridos em um ataque na semana passada enquanto nadava com amigos.



"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de nosso filho, Nico", disseram Lorena e Juan Antic em um comunicado.



No momento do ataque, as crianças estavam pulando na água de uma rocha de 6 metros de altura no subúrbio de Vaucluse, na zona leste de Sydney. Segundo a polícia, chuvas torrenciais recentes inundaram o porto e deixaram a água turva. Antic estava sangrando muito quando foi resgatado por um barco da polícia e levado ao hospital em estado grave.



O ataque sofrido por Antic foi um dos quatro relatados em dois dias, o que levou as autoridades a fecharem dezenas de praias na cidade. O garoto foi a terceira vítima a morrer nessa situação na cidade australiana.

Cientistas acreditam que o aumento da densidade populacional ao longo da costa australiana e a elevação da temperatura dos oceanos alteraram os padrões de migração dos tubarões, o que pode estar contribuindo para o aumento dos ataques.