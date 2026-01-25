Polícia de Londres prevcisou intervir para permitir a entrada de funcionários na penitenciáriaX (antigo Twitter)/Reprodução
Invasão de penitenciária em Londres termina com 86 detidos
Manifestantes promoveram ato em apoio a um preso em greve de fome
Invasão de penitenciária em Londres termina com 86 detidos
Manifestantes promoveram ato em apoio a um preso em greve de fome
Quem era Alex Pretti, manifestante morto no protesto de Mineápolis
Versão oficial de que agentes reagiram a um ataque é contestada por testemunhas
Forte tempestade de inverno atinge os EUA
Cerca de 4.000 voos com origem ou destino nos Estados Unidos foram cancelados neste sábado
Agentes do ICE matam homem durante protesto em Minneapolis, nos EUA
ONU pede investigação sobre abusos de polícia de imigração dos EUA
Lula diz estar 'indignado' com captura de Maduro pelos EUA
Presidente brasileiro questionou o que classificou como desrespeito à integridade territorial venezuelana e defendeu a América do Sul como região pacífica
Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro
Encontros abordam uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluem a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.