Tempestade é considerada pelos meteorologistas como um dos piores episódios de inverno das últimas década dos EUA - AFP

Publicado 26/01/2026 07:35

Uma grande tempestade de inverno se deslocou do sul e do centro-oeste em direção ao nordeste dos Estados Unidos neste domingo (25), depois de atingir vários estados com temperaturas congelantes que paralisaram o transporte e esvaziaram as prateleiras dos mercados.



Considerada pelos meteorologistas como um dos piores episódios de inverno das últimas décadas nos Estados Unidos, a tempestade causou intensa queda de neve e acúmulo de gelo com consequências potencialmente "catastróficas", de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).



Um total de 20 estados, além da capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência.



"Os impactos da neve/granizo persistirão até a próxima semana, com períodos de congelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas para dirigir e caminhar", informou o NWS.



Neste domingo, foram registradas as primeiras mortes relacionadas à tempestade, com duas pessoas que morreram de hipotermia na Louisiana, segundo o departamento de saúde desse estado sulista.



O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana em meio a temperaturas gélidas.



Embora não tenha confirmado que as mortes estivessem relacionadas ao clima, declarou aos jornalistas: “Não há lembrete mais poderoso do perigo do frio extremo”.



Apagões

O site de monitoramento PowerOutage.us mostrava mais de um milhão de clientes sem energia elétrica na tarde deste domingo, principalmente no sul, onde a tempestade começou no sábado.



No Tennessee, onde o gelo derrubou cabos de energia, mais de 300 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem eletricidade. Louisiana, Mississippi e Geórgia - onde essas tempestades são menos comuns - registraram cada uma mais de 100 mil interrupções no serviço.



Os cortes são particularmente perigosos, já que o sul está sendo atingido por um frio fora do comum que pode bater recordes, segundo as autoridades.



Dezenas de milhares de casas também foram afetadas no Kentucky (centro-leste) e na Geórgia (sudeste).



Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas.



"Evitem as estradas, a menos que seja absolutamente necessário", publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas na rede X.



Nevou também em toda a região central dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde algumas áreas já registravam 20 centímetros de neve acumulada na noite de sábado, segundo o NWS.



A tempestade avançava neste domingo em direção ao nordeste, despejando neve e chuva gelada sobre cidades densamente povoadas como Filadélfia, Nova York e Boston.



Voos cancelados e supermercados vazios



Os moradores de Washington acordaram com uma camada de vários centímetros de neve nas calçadas e ruas.



O presidente Donald Trump disse no sábado em sua plataforma Truth Social: "Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e abrigados!".



Os escritórios federais permanecerão fechados por precaução na segunda-feira. Os aeroportos em Washington, Filadélfia e Nova York tiveram quase todos os seus voos cancelados para o dia.



Mais de 15 mil voos de e para os Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, e milhares de outros sofreram atrasos, de acordo com o site FlightAware. Também já foram cancelados quase 2.500 voos da segunda-feira.



O NWS alertou que o gelo poderia causar "quedas de energia prolongadas, danos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis".



Muitos supermercados estavam com as prateleiras vazias em antecipação à previsão do tempo.



A tempestade, descrita como "excepcionalmente grande e duradoura" pelo NWS, é causada pela chegada de uma massa de ar ártico vinda do Canadá.



Trump, um cético em relação às mudanças climáticas, aproveitou a tempestade para comentar o assunto: "Por favor: O QUE ACONTECEU COM O AQUECIMENTO GLOBAL?", escreveu em sua rede social Truth Social.



Cientistas observam que as perturbações no vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico em direção ao resto da América do Norte, tornaram-se mais frequentes nos últimos 20 anos.



As temperaturas congelantes esperadas após a tempestade podem durar até uma semana, com sensação térmica prevista para cair abaixo de -45°C em algumas áreas.