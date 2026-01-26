Forças de segurança realizaram uma operação para localizar os autores do crimeAFP
Ataque armado em campo de futebol deixa pelo menos 11 mortos no México
Outras 12 pessoas ficaram feridas
Presidente do México pede pessoalmente mais shows da banda de k-pop BTS
Como parte de sua turnê mundial de volta aos palcos, o BTS fará três shows na Cidade do México em maio
Venezuela afirma ter libertado 808 presos políticos
ONG questiona número e diz ter registro de apenas 383 solturas
Prefeito diz que alguns agentes federais começarão a deixar Mineápolis, nos EUA
Em conversa com Trump, foi decidido que será encerrado o aumento da fiscalização de imigração na cidade
Proibição das redes sociais para menores de 15 anos avança na França
Medida tenta acabar com bullying, vício e proteger a saúde mental de jovens e crianças
Irã adverte EUA por chegada de porta-aviões americano ao Oriente Médio
Teerã alerta que qualquer ataque será respondido de forma 'contundente'
Jovens da América Latina e Caribe discutem combate à fome
O encontro é parte da preparação para a 39ª Conferência Regional da FAO
Israel identifica corpo de último refém do Hamas e reabre parcialmente fronteira de Rafah
O anúncio encerra um processo que se estendeu por mais de um ano para localizar e devolver os 251 reféns capturados por militantes do grupo terrorista Hamas durante o ataque ao território israelense em outubro de 2023
