Forças de segurança realizaram uma operação para localizar os autores do crime - AFP

Forças de segurança realizaram uma operação para localizar os autores do crimeAFP

Publicado 26/01/2026 07:52

Um ataque armado após uma partida de futebol, neste domingo (25), deixou 11 mortos e 12 feridos no estado mexicano de Guanajuato, localizado em um corredor industrial no centro do país, assolado pela violência ligada ao crime organizado.

Homens armados invadiram o local após a partida e atiraram contra os presentes em um campo de futebol de bairro, na cidade de Salamanca, de 160 mil habitantes, informou o prefeito César Prieto.

“As mortes de 11 pessoas foram confirmadas, das quais 10 perderam a vida no local e outra enquanto recebia atendimento médico em um hospital”, disse o município em comunicado.

“Da mesma forma, 12 pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo e estão recebendo atendimento médico”, acrescentou. Prieto detalhou que entre os feridos há uma mulher e um menor de idade.

As autoridades municipais informaram que forças de segurança realizaram uma operação para localizar os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.

Esta cidade, onde opera uma importante refinaria da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), viveu um fim de semana conturbado, com a descoberta, na noite de sábado, de quatro sacos com restos humanos.

O prefeito de Salamanca atribuiu essa onda de violência à presença de diversos grupos do crime organizado.

Em Guanajuato atuam principalmente o Cartel de Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), um dos mais poderosos do México.