Família de Mateus Silveira paga por alimentação e ligações na prisãoHannah Silveira/Facebook
Brasileiro é mantido preso pelo ICE nos EUA mesmo com autorização para sair do país
Família demanda extradição e critica 'tratamento horroroso e desumano'
Brasileiro é mantido preso pelo ICE nos EUA mesmo com autorização para sair do país
Família demanda extradição e critica 'tratamento horroroso e desumano'
Israel anuncia reabertura da passagem de Rafah, entre Faixa de Gaza e Egito, para este domingo
Decisão é um avanço para o plano de cessar-fogo no território palestino
Número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia sobe para 44
Pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas
Departamento de Justiça dos EUA publicará mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein
Divulgações anteriores lançaram luz sobre os vínculos dele com altos executivos, celebridades, acadêmicos e políticos, incluindo Trump e o ex-presidente Bill Clinton
Juiz dos EUA descartou pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo
Réu ainda responde a acusações que podem resultar em prisão perpétua
Jornalista que cobriu protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
Ex-apresentador da CNN foi detido após autoridades alegarem participação em ação organizada contra igreja
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.