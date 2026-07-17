Medida de Trump exclui da tarifa itens como carne bovina, café, laranja, suco de laranja e petróleoReprodução / The White House
A publicação formaliza a determinação anunciada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em ingês) nesta semana e mantém a lista de produtos isentos já divulgada pelo órgão. Entre as exceções estão carne bovina, café, laranja, suco de laranja, petróleo, celulose, partes para fabricação de aeronaves, além de outros insumos considerados estratégicos para evitar impactos sobre o abastecimento e a economia americana.
O texto do Federal Register também preserva as justificativas apresentadas pelo USTR para as isenções e confirma a rejeição de pedidos de exclusão tarifária para produtos como vestuário, calçados e máquinas agrícolas e industriais.
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