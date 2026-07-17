Xi afirma que inteligência artificial deve permanecer sob controle humano - AFP

Xi afirma que inteligência artificial deve permanecer sob controle humanoAFP

Publicado 17/07/2026 08:38

A inteligência artificial não deve ser dominada por um único país, alertou nesta sexta-feira (17) o presidente chinês, Xi Jinping, ao promover a cooperação global para seu desenvolvimento durante sua intervenção em uma importante conferência sobre essa tecnologia em Xangai.



Os modelos chineses de IA ganham espaço diante das ofertas mais poderosas dos Estados Unidos, enquanto atraem usuários de todo o mundo por seu custo mais baixo. Mas a forma de regular esse setor, que vive seu auge, tornou-se um tema-chave, à medida que cresce as preocupações com o uso da IA em combates militares ou com seu possível uso malicioso por hackers ou terroristas.



“O desenvolvimento da IA não deve ser uma atuação de um único país, mas sim uma sinfonia de cooperação internacional”, afirmou na abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC).



“Devemos nos opor conjuntamente à interpretação excessiva do conceito de segurança nacional no âmbito da IA ou a colocar a segurança de um país acima dos demais”, acrescentou Xi.



Estados Unidos e União Europeia impõem restrições às importações de tecnologia chinesa por preocupações com a segurança interna, enquanto as recentes disputas entre Washington e laboratórios americanos de IA levantam dúvidas sobre quem controla o acesso a essa tecnologia.



A conferência WAIC é "o evento anual mais importante para entender a direção da indústria chinesa de IA", com destaque para Poe Zhao, fundador da publicação Hello China Tech.



“Os Estados Unidos têm uma vantagem clara em chips avançados, infraestrutura de informática e no desenvolvimento de modelos que impedem um investimento maior de capital”, destacou. Porém, "a China é seu concorrente mais próximo e completo", completou.

'Sob controle humano'



O evento de quatro dias reúne mais de mil empresas de tecnologia do país, funcionários, pesquisadores e outras figuras da indústria.



Cerca de 3 mil produtos serão apresentados, desde sistemas de semicondutores para a computação com IA até um smartphone capaz de executar aplicativos de forma autônoma sob demanda.



Todos os olhares, no entanto, voltaram-se para a visão de Xi sobre o potencial impacto da IA.



"Devemos estabelecer leis e disposições, bem como sistemas de monitoramento tecnológico, alerta precoce e resposta a emergências, a fim de (...) garantir que a IA esteja sempre sob controle humano", afirmou Xi em seu discurso na conferência, ao exigir uma abordagem "centrada nas pessoas".



Na quinta-feira, o chanceler chinês, Wang Yi, e representantes de 29 países, entre eles Rússia, Paquistão e Indonésia, assinaram um acordo para estabelecer um grupo intergovernamental em matéria de IA.



A Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial, com sede em Xangai, tem como objetivo promover a consulta entre seus membros para garantir o desenvolvimento "saudável e organizado" da IA, informando meios estatais.



Líderes como o secretário-geral da ONU, António Guterres; o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet; e seu homólogo tailandês, Anutin Charnvirakul, participantes da WAIC, que apresenta o que há de mais avançado na tecnologia chinesa.



No início da manhã desta sexta-feira, a startup Moonshot AI, com sede em Pequim, lançou um novo e poderoso modelo multimodal de IA, o Kimi K3, cujo desempenho, segundo relatos, poderia rivalizar com algumas das melhores ofertas americanas.



Consumo em massa de IA



Outros destaques do WAIC deste ano são o modelo M3 da MiniMax, o primeiro telefone equipado com um agente independente de IA, e o "SuperNode" Atlas 950 da Huawei, uma arquitetura de IA de ponta para aprendizado e raciocínio.



Os agentes de IA, ferramentas capazes de conversar com os usuários, mas também de gerenciar softwares ou realizar tarefas complexas, também terão papel central.



A IA se tornou um pilar estratégico da política industrial chinesa, impulsionada por um investimento estatal colossal destinado a construir um ecossistema nacional, desde a produção de chips até o uso pelos consumidores.



O consumo diário de “tokens” na China, uma unidade utilizada no setor para medir o uso de IA, multiplicou-se por 1.000 nos últimos dois anos, segundo a mídia estatal que cita autoridades.



O mercado chinês foi estimado em 1,2 trilhão de yuans em 2025 (902 bilhões de reais), e espera-se que cresça mais de 30% neste ano, de acordo com dados oficiais.