Irã informou sobre bombardeios americanos contra pontes, aeroporto e estação de trem - AFP

Irã informou sobre bombardeios americanos contra pontes, aeroporto e estação de tremAFP

Publicado 17/07/2026 09:18

Os Estados Unidos bombardearam o Irã pela sexta noite consecutiva, enquanto Teerã mirou interesses americanos em todo o Oriente Médio na maior escalada desde que os dois inimigos retornaram à guerra aberta.



A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou nesta sexta-feira (17) que, em represália a esses ataques de Washington, atingiu com drones e mísseis "vários aviões-tanque e caças americanos" estacionados na Jordânia.



O Exército americano afirmou no X ter atacado "dezenas de alvos militares iranianos, como instalações de vigilância e defesa aérea, infraestrutura logística militar e instalações marítimas".



O Irã informou sobre bombardeios americanos contra pontes, um aeroporto e uma estação de trem. A agência oficial Irna apresentou um balanço de oito mortos e 20 feridos em ataques contra essas infraestruturas durante a noite.

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Segundo o Irã, os ataques americanos desde 22 de junho deixaram 38 mortos e mais de 400 feridos. “Se os americanos atacarem as infraestruturas da República Islâmica, então todas as infraestruturas da região se tornarão alvos legítimos para o Irã”, ameaçou uma porta-voz do Exército Iraniano, citada pela televisão estatal.



As Forças Armadas do Kuwait e do Catar anunciaram ter sofrido ataques aéreos na madrugada de sexta-feira. As sirenes de alerta foram acionadas em duas graças no Bahrein, e uma criança ficou ferida no Catar, país mediador nas negociações indiretas para acabar com a guerra.



Uma porta-voz do Exército iraniano, denunciada pela televisão estatal, afirmou que a República Islâmica bombardeou instalações militares americanas no Kuwait com drones explosivos. Segundo o Irã, os ataques americanos desde 22 de junho deixaram 38 mortos e mais de 400 feridos. “Se os americanos atacarem as infraestruturas da República Islâmica, então todas as infraestruturas da região se tornarão alvos legítimos para o Irã”, ameaçou uma porta-voz do Exército Iraniano, citada pela televisão estatal.As Forças Armadas do Kuwait e do Catar anunciaram ter sofrido ataques aéreos na madrugada de sexta-feira. As sirenes de alerta foram acionadas em duas graças no Bahrein, e uma criança ficou ferida no Catar, país mediador nas negociações indiretas para acabar com a guerra.Uma porta-voz do Exército iraniano, denunciada pela televisão estatal, afirmou que a República Islâmica bombardeou instalações militares americanas no Kuwait com drones explosivos.

Ataques na Síria e Omã

A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter atacado na Síria um “centro de comando das operações especiais do inimigo” na região de Al Tanf, na fronteira com o Iraque, além dos radares americanos em Omã. Os países não confirmaram a informação.



Oito rebeldes curdos iranianos no norte do Iraque também morreu em um ataque atribuído por seu grupo ao Irã.



O presidente americano, Donald Trump, ameaçou durante uma semana atacar pontes e usinas elétricas do país caso os iranianos não voltassem à mesa de negociações.



As hostilidades foram retomadas em 7 de julho, após ataques contra navios no Golfo designados ao Irã.



Os bombardeios realizados desde então não têm precedentes desde o cessar-fogo de abril e minam os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.



A guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro por bombardeios israelensesamericanos contra o Irã, provocou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, onde Israel enfrentou o movimento próiraniano Hezbollah.

Apelo ao diálogo

O Paquistão, país mediador entre os beligerantes, e a China apelaram nesta sexta-feira ao Irã e aos Estados Unidos a retomarem as negociações no âmbito de um protocolo de acordo firmado em meados de junho, que acabou se tornando letra morta.



O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunciou que um acordo "só faz sentido quando suas cláusulas são válidas e aplicadas".



Islamabad também pediu um "retorno à normalidade no Estreito de Ormuz", uma rota fundamental para o trânsito mundial de hidrocarbonetos, mais uma vez bloqueada pelo Irã no fim da semana passada.



Em resposta, os Estados Unidos restabeleceram o bloqueio aos portos iranianos. Donald Trump “continua aberto à diplomacia”, declarou na quinta-feira à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.



Segundo ela, os iranianos "deixaram claro ao presidente que ainda querem a um acordo. Estamos conversando com eles, mas, mais chegar uma vez, o presidente não vai permitir que atirem em navios no restringir sem consequências".



Em Ormuz, por onde antes da guerra transitava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) mundial, o bloqueio parcial.



A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou nesta sexta-feira que um navio foi atingido por um "projeto não identificado" em frente à costa de Omã. Não houve vítimas.



Os preços do petróleo são mantidos relativamente resultantes apesar da situação, com o barril de Brent girando em torno de 85 dólares (433 reais) nas primeiras operações asiáticas desta sexta-feira.