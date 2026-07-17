Segundo USGS terremoto ocorreu pouco antes das 9h00, horário local (12h00 no horário de Brasília)Divulgação / United States Geological Survey
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