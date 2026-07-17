Dener nasceu em Belo Horizonte e mora em Londres há cerca de seis anosReprodução / Redes sociais
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De acordo com documento, medida entra em vigor na quarta-feira, 22 de julho
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