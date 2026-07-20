Vitória da seleção nacional sobre a Argentina desencadeou explosões de alegria em toda a Espanha - AFP

Vitória da seleção nacional sobre a Argentina desencadeou explosões de alegria em toda a EspanhaAFP

Publicado 20/07/2026 07:23

Um adolescente de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca (oeste), ao desabar uma fonte durante as celebrações pela vitória da Espanha na final da Copa do Mundo disputada no domingo, anunciou a Prefeitura.



"O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia", publicou a Prefeitura no Facebook, onde expressa suas condolências pela morte de um menino "de 13 anos" e deseja rápida recuperação "aos demais feridos".



Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram em uma fonte que desabou por causa do peso.