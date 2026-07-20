Vitória da seleção nacional sobre a Argentina desencadeou explosões de alegria em toda a EspanhaAFP
"O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia", publicou a Prefeitura no Facebook, onde expressa suas condolências pela morte de um menino "de 13 anos" e deseja rápida recuperação "aos demais feridos".
Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram em uma fonte que desabou por causa do peso.
A vitória da seleção nacional sobre a Argentina, dezesseis anos depois de seu primeiro título em uma Copa do Mundo, desencadeou explosões de alegria em toda a Espanha.
Com buzinas, vuvuzelas, fogos de artifício, gritos e saltos, todo o país explodiu de alegria ao soar o apito final, em uma festa que se prolongou até altas horas da madrugada.
Na manhã desta segunda-feira, o centro de Madri estava coberto de lixo, latas de cerveja e vidros quebrados, que o serviço de limpeza municipal se esforçava para retirar a tempo de deixar tudo pronto antes da chegada dos jogadores, prevista para o meio-dia.
A seleção espanhola vai desfilar pelo centro da capital até a Praça de Cibeles, onde fica a sede da prefeitura.
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