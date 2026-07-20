Andy Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, assume as rédeas do poder no Reino UnidoAFP
Starmer anunciou sua demissão em 22 de junho, menos de dois anos após sua vitória eleitoral, depois dos péssimos resultados nas pesquisas e da derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio.
O número de deputados trabalhistas que pediam sua renúncia vinha aumentando e sua popularidade nas pesquisas havia despencado devido a vários escândalos e à estagnação da economia.
Os trabalhistas haviam colocado fim a 14 anos de governos conservadores em 4 de julho de 2024, mas Starmer foi incapaz de sustentar a legislatura até 2029.
Burnham, de 56 anos, prefeito da Grande Manchester entre 2017 e 2026, havia alcançado grande popularidade com suas políticas e os trabalhistas o viam como sua melhor aposta para pôr fim às críticas.
Nenhum outro candidato trabalhista se atreveu a fazer-lhe sombra, e ele chegou às eleições internas da semana passada com o apoio de 379 parlamentares do partido, dos 403 que possui na Câmara dos Comuns.
A sucessão de Starmer ocorrerá na manhã desta segunda-feira. Seguindo um ritual, ele fará um breve discurso de despedida em Downing Street, residência e local de trabalho do primeiro-ministro.
Em seguida, Starmer irá ao Palácio de Buckingham para apresentar sua demissão ao rei Charles III. Concluído esse ato protocolar, Burnham se reunirá com o soberano, que lhe encarregará a formação do novo governo.
Depois disso, Burnham chegará por volta das 12h40 GMT (9h40 em Brasília) a Downing Street, para fazer seu primeiro discurso como primeiro-ministro, além de apresentar as grandes linhas da política que pretende aplicar em seus três anos de governo, até 2029.
Starmer não chegou a conquistar as fileiras do trabalhismo e, em dois anos no cargo, seu partido viu como foi perdendo apoio nas pesquisas, enquanto crescia em popularidade o partido anti-imigração Reform UK.
Segundo a equipe do novo primeiro-ministro, Burnham exporá nesta segunda-feira, em suas primeiras palavras como chefe de governo, "suas prioridades", com o objetivo de "restabelecer a confiança no governo" e "dar um respiro" aos britânicos diante da crise do custo de vida.
O novo governo do Partido Trabalhista poderá ser anunciado na tarde desta segunda-feira.
A principal pergunta que os analistas políticos se fazem é quem ocupará o cargo de ministro das Finanças, em substituição a Rachel Reeves.
Um dos nomes que mais tem sido mencionado é o de Shabana Mahmood, até agora ministra do Interior, um posto em que tem chamado atenção com uma política muito rígida em matéria de imigração.
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