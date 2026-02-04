Acidente aconteceu na costa leste de Chios, uma ilha próxima da Turquia, no Mar EgeuAFP
O incidente ocorreu na costa leste de Chios, uma ilha próxima da Turquia, no Mar Egeu.
Segundo a Guarda Costeira, sua patrulha emitiu sinais sonoros e luminosos a uma lancha que se deslocava "em alta velocidade e sem luzes de navegação, com passageiros estrangeiros a bordo", mas esta "não obedeceu e deu meia-volta".
Em seguida, a lancha colidiu com o navio-patrulha da Guarda Costeira e "naufragou".
Cerca de 11 crianças estão entre os feridos. Dois membros da Guarda Costeira também ficaram feridos e foram levados para o hospital.
As autoridades não sabem quantos migrantes estavam a bordo da lancha e uma operação de resgate prosseguia nas costas de Chios para encontrar eventuais desaparecidos.
Todos os anos, um grande número de pessoas tenta cruzar esta rota marítima para chegar à Europa.
No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da embarcação em frente à ilha de Creta (sul) e outras 15 foram dadas como desaparecidas.
A agência da ONU para os refugiados disse em novembro que mais de 1.700 pessoas morreram ou desapareceram em 2025 nas rotas migratórias para a Europa no Mediterrâneo e no Atlântico, em frente à costa da África Ocidental.
Segundo a Organização Internacional para as Migrações, quase 33 mil migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.