Argentina tem potencial para se tornar produtora global de terras raras, diz Marco Rubio
Chefe da diplomacia dos EUA destaca recursos naturais e capacidade de processamento do país em meio à disputa estratégica com a China
Filho da princesa de Noruega reconhece ' vida de excessos', mas nega acusações de estupro
Marius Borg Høiby pode ser condenado a até 16 anos de prisão
Governo Trump anuncia a saída imediata de 700 agentes de imigração de Minnesota
Efetivo federal no estado norte-americano será de 2 mil policiais
Xi Jinping conversou por telefone com Trump, afirma imprensa estatal chinesa
Contato ocorreu nesta quarta-feira, em meio a articulações diplomáticas globais
Governos latinos violam direitos humanos sob proteção das políticas de Trump, aponta ONG
Relatório menciona que El Salvador recebeu 252 venezuelanos deportados dos EUA e os deteve no Centro de Confinamento do Terrorismo
