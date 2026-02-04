Ambos elogiaram as relações 'estabilizadoras' entre os países - AFP

Ambos elogiaram as relações 'estabilizadoras' entre os paísesAFP

Publicado 04/02/2026 11:22

O presidente da China, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (4) por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou à imprensa estatal de Pequim, sem revelar detalhes.

A ligação aconteceu pouco depois de Xi ter conversado por videoconferência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois elogiaram as relações "estabilizadoras" entre os países, em um contexto internacional turbulento.