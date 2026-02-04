Ex-marido da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden foi detido - Reprodução/ internet

Publicado 04/02/2026 08:43 | Atualizado 04/02/2026 10:31

O ex-marido da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, foi detido e acusado pelo assassinato de sua mulher, em sua residência, em Delaware, em dezembro, informou a polícia local nesta terça-feira (3).

William Stevenson, 77 anos, manteve um casamento com Jill Biden de 1970 a 1975. Ela se casou com o ex-presidente Joe Biden em 1977.

Stevenson enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau pela morte de sua esposa, Linda Stevenson, 64 anos, em 28 de dezembro, disse a polícia do condado de New Castle, em Delaware.

A detenção aconteceu na na segunda-feira (2) e ele permanece na cadeia por não conseguir pagar a fiança de 500 mil dólares (2,6 milhões de reais) em dinheiro.

Em dezembro, a polícia afirmou que encontrou Linda Stevenson inconsciente na sua sala de estar da residência depois de responder a uma denúncia de briga doméstica na residência do casal em Wilmington, pouco depois da meia-noite. As tentativas de salvar a vida de Linda não tiveram sucesso e a morte foi constatada.

As autoridades não revelaram na terça a causa da morte de Linda Stevenson e nem mais detalhes sobre a investigação.

Linda Stevenson era "profundamente ligada à família e valorizava muito o tempo que passava criando memórias, especialmente nas férias em família com sua filha e neta", segundo o obituário.