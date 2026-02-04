Ex-marido da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden foi detido Reprodução/ internet
EUA: Ex-marido de Jill Biden é preso acusado de matar mulher
William Stevenson foi casado com a ex-primeira-dama dos EUA de 1970 a 1975
Governos latinos violam direitos humanos sob proteção das políticas de Trump, aponta ONG
Relatório menciona que El Salvador recebeu 252 venezuelanos deportados dos EUA e os deteve no Centro de Confinamento do Terrorismo
Papa faz alerta contra 'nova corrida armamentista' com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia
Acordo limita o número de armas das duas potências
Colisão entre barco de migrantes e embarcação da Guarda Costeira deixa 15 mortos na Grécia
Pelo menos 11 crianças estão entre os feridos
Trump assina projeto de financiamento para encerrar shutdown parcial nos EUA
O Departamento de Segurança Interna americano vai receber verbas pelas próximas duas semanas até um acordo de longo prazo seja definido
