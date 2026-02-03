Em 2014, Ron Kenoly gravou um DVD na Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba - Facebook/Reprodução

Em 2014, Ron Kenoly gravou um DVD na Igreja Batista do Bacacheri, em CuritibaFacebook/Reprodução

Publicado 03/02/2026 19:12

O cantor norte-americano Ron Kenoly, um dos mais importantes ícones da música gospel mundial, morreu nesta terça-feira, 3, aos 81 anos. A causa da morte não foi revelada. Nas redes sociais, amigos e família lamentaram o ocorrido e deram explicações aos fãs do ministro protestante.

"Por mais de 20 anos, tive a honra de caminhar ao lado dele no ministério pelo mundo, não apenas como seu diretor musical, mas como um filho, um aluno e uma testemunha de uma vida marcada pela fé", escreveu o diretor musical Bruno Miranda em seu perfil no Instagram.

"Fora do palco, Doc [apelido de Ron] carregava a mesma integridade, humildade e reverência a Deus que o mundo via sob os holofotes", continuou Miranda. "Ele me ensinou que a adoração começa muito antes da primeira nota ser tocada, moldada pela obediência, pelo caráter e por um profundo temor do Senhor."

Ainda na postagem, o diretor musical revelou que Kenoly jamais se considerou um artista ou uma estrela, mas sim um líder religioso. "O papel de um líder não é tocar música, mas conduzir as pessoas à verdadeira adoração ao Rei dos reis, Jesus Cristo", finalizou.

Quem era Ron Kenoly?

Nascido em 1944 na cidade de Coffeyville, no Kansas, Ron Kenoly foi um importante músico gospel e líder religioso cristão. Ao longo de 40 anos de carreira, lançou mais de 20 álbuns e se tornou um dos símbolos do gênero ao redor do mundo.

O cantor iniciou sua jornada com música religiosa aos 33 anos de idade, quando se tornou um pregador da religião cristã. Desde então, lançou sucessos como Ancient Days, Anointing Fall on Me e Mourning Into Dance — todas canções com mais de 3 milhões de reproduções no Spotify.

O pastor também atuou como escritor, escrevendo uma série de livros sobre religião, e chegou a fazer uma participação no filme The Bill Collector, onde contracenou com o ator Danny Trejo ao interpretar um pastor chamado Kevin.

Além das artes, Kenoly também tinha uma relevante formação acadêmica, com títulos de Doutorado e PhD pela Friends International University, uma universidade cristã particular dos Estados Unidos.

Ao longo de sua carreira, Kenoly visitou mais de 120 países com seus shows e suas palestras. Visitou o Brasil em diversas ocasiões, gravando até mesmo um DVD em 2014 na Igreja Batista do Bacacheri, na cidade de Curitiba. A última visita dele ao País foi em 2024.

Em seu Instagram, a cantora Aline Barros lamentou a morte do pastor. "Pr. Ron não foi apenas um cantor. Ele foi uma voz profética para a Igreja. Um líder que nos mostrou que louvor não é performance — é entrega. Não é palco — é altar. Não é música apenas — é guerra espiritual, é celebração, é proclamação do Reino", escreveu a artista em seu perfil nas redes sociais.

Ron Kenoly deixa três filhos — Samuel, Ronald e Tony.